Gedrosselte Pkw Tempolimit durch die Hintertür

Der technische Grund ist der Luftwiderstand: Der ergibt sich aus dem Luftverdrängungswert des Autos, besser bekannt als cw-Wert, und dem Tempo. Das Tempo fließt allerdings im Quadrat in die Formel ein, weshalb es nicht doppelt so viel Strom kostet, 200 statt 100 zu fahren, sondern weit mehr. Und so sind sämtliche Elektroautos in ihrer Höchstgeschwindigkeit gedrosselt: Der Tesla Model 3 performance schafft noch 245 km/h, ebenso der Porsche Taycan, der Audi eTron 210 und der Polestar 2 200. „Und das ist noch die elektrische Luxusklasse; normale E-Autos sind meist schon bei 170 abgeregelt, einige Modelle auch bei 150“, sagt Bratzel. „Das E-Auto wird dazu führen, dass diese Debatte sich auch ohne Verbote durch die Politik organisch auswächst“, formuliert der Professor. „Sie existiert ohnehin nur in Deutschland.“ Die wichtigsten Märkte seien dagegen in Asien, Nordamerika und im Rest der EU.