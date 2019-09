Induktives Laden Strom im Beton

Zwar wächst die Zahl der Ladesäulen rasant, vor allem entlang der Schnellstraßen und Autobahnen. Seit Anfang 2018 hat sich die Zahl der Ladestationen in Deutschland mehr als verdoppelt, von 6800 auf 16.600. Doch die Deutschen fahren im Schnitt nur 37 Kilometer pro Tag mit ihrem Auto; und zwar vorwiegend in der Stadt. Die meiste Zeit, fast 23 Stunden am Tag, parken sie. Und „wer in Hamburg oder München ohne Garage zur Miete wohnt, möchte bestimmt nicht jedes Mal extra rausfahren auf einen Autobahnparkplatz, nur um dort Strom zu tanken, wenn sich der Akku leert“, sagt Stefan Bratzel, Professor am Center for Automotive Management in Bergisch Gladbach.