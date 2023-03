Neue Batterie-Technik Sind Elektroautos bald günstiger als ein gebrauchter Polo?

Die Rolle der ladungstragenden Ionen, die beim Laden und Entladen zwischen Plus- und Minuspol hin und her schwimmen und so den Strom einspeichern und wieder freigeben, übernehmen in der neuen Batterie statt Lithium- Natrium-Ionen. „Natrium ist eines der weltweit häufigsten Elemente und überall billig verfügbar“, erklärt Batterieforscher Fichtner.