Nexon EV Tata will mit Elektro-SUV den Massenmarkt erobern

In Indien sind in den vergangenen Jahren viele Elektrofahrzeuge hinzugekommen – besonders im Tiefpreissegment. Inzwischen liegt das Land nach Angaben der Internationalen Energieagentur bei der Zahl der Elektrofahrzeuge nach China an zweiter Stelle. Viele davon sind aber keine Autos, sondern etwa E-Roller und Elektro-Rikschas. Mehr als 1,5 Millionen dieser Elektrotaxis sind in Städten unterwegs.