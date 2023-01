Verbrennerverbot Zeigt sich auf deutschen Straßen bald der Havanna-Effekt?

Immer strengere Flottenziele der EU zwingen europäische Autohersteller immer kleinere Motoren in ihre Fahrzeuge zu bauen, um so den CO2-Ausstoß zu reduzieren. In einem Mercedes AMG C63 etwa steckte früher ein Achtzylindermotor, nun ist es nur noch einer mit vier Zylindern, erzählt Martin Weiss, der für das Daten- und Softwareunternehmen DAT den Gebrauchtwagenmarkt untersucht. Von 2035 an will die EU Verbrennungsmotoren ganz verbieten. Dann wird es Neuwagen nur noch mit E-Antrieb geben.