Boom der Holzheizung „In vielen Wohngebieten werden wir katastrophale Atemluft haben“

Sind die Wetterlagen im Winter da ein Problem?

Das Wetter spielt natürlich eine Riesenrolle. Inversionswetterlagen, wenn die oberen Luftschichten wärmer sind als die unteren, sind da besonders problematisch. Dann wirkt die Atmosphäre wie ein Deckel und Schadstoffe reichern sich bodennah an. Aber auch die normalen Wetterlagen sind nicht unproblematisch. Da kann es passieren, wenn der Wind aus bestimmten Richtungen weht und die Anlage ungünstig installiert ist, dass die Abgase nicht nach oben den Schornstein verlassen, sondern in Richtung Boden oder benachbarter Wohnhäuser strömen. Sie können dann in benachbarte Häuser eindringen, besonders wenn diese mit technischen Lüftungssystemen ausgerüstet sind. Dann werden die Wohnräume zu einer gefährlichen Rauchgasfalle. Strömen die Abgase über Stunden in die Wohnungen, stellt dies eine konkrete Gefahr dar. Menschen, die so etwas erlebt haben, berichten von Symptomen einer leichten Rauchgasvergiftung. Davor kann man sich dann nur schützen, indem man CO-Melder in den Wohnräumen installiert und mobile Innenraumluftfilter aufstellt, die die Atemluft reinigen. Viele Betroffene berichten, dass sie mehrere Luftfilter betreiben, was natürlich auch wieder Strom verbraucht.



Lesen Sie auch: Wann es sich lohnt, die Heizung auszutauschen



Der Holzofen ist eine Sache. Wie sieht es denn mit dem Kamin aus, der halboffenen Feuerstelle im Wohnzimmer?

Einzelraumfeuerungen sind gerade extrem beliebt, werden in Zeiten der Gaskrise von den Menschen reihenweise in Wohnräumen nachgerüstet. Diese sind aber auch am problematischsten, was Betrieb und Emissionen angeht. Jedes Mal, wenn jemand den Kamin anmacht, ist der potenziell jemand, der sein Umfeld stundenlang zum Passivrauchen gesundheitsschädlicher Rauchgase zwingt. Jeder sollte sich also überlegen, ob er dem selbst ausgesetzt sein möchte. Der Betrieb solcher Einzelraumfeuerungen wird hauptsächlich Schuld daran sein, dass wir in vielen Wohngebieten Deutschlands im kommenden Winter eine katastrophale Atemluftqualität haben werden. So katastrophal, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben. Vor dem Hintergrund sollte man sie also insbesondere in dichtbesiedelten Gegenden doch besser aus lassen.