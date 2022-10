Energieimporte Warum sich Deutschland auf massenhafte Wasserstoffimporte vorbereiten muss

In Zukunft würden fast zwei Drittel des weltweit produzierten Wasserstoffs – 400 von 660 Millionen Tonnen – über lange Distanzen transportiert, zeigt die Studie. Im kostengünstigsten Szenario würden 50 Prozent davon per Pipeline transportiert und 45 Prozent per Schiff in Form von synthetischen Kraftstoffen, Ammoniak oder in Form von mit Wasserstoff produziertem Eisenschwamm für die Stahlproduktion.