Erneuerbare Energien: Wie China die Welt bei der Windkraft abhängt

Auch arbeitet das Land an großen Produktionsanlagen für Wasserstoff, die den Strom direkt vor Ort in Moleküle verwandeln, die sich besser lagern lassen, und etwa in der Produktion von grünem Stahl künftig eine große Rolle spielen sollen. So betreibt der Ölkonzern Sinopec in Nordwest-China mit dem 260 Megawatt großen Projekt Kuqa die größte Elektrolyseanlage der Welt. Eine noch größere Anlage mit 390 Megawatt Leistung in der Inneren Mongolei ist bereits in Bau.