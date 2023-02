Neue Regeln für Gasheizungen Ein Verbot, das nicht so heißen darf? Raus mit der Wahrheit!

Zugleich sind die Warnungen, an welchen Stellen Wärmepumpen angeblich ungeeignet seien, weitestgehend überholt. In unsanierten Altbauten mag die Umstellung komplizierter sein, auch der knappe Platz in den Städten macht die Sache nicht einfacher. Doch längst versprechen die Hersteller, auch für diese Lagen Lösungen gefunden zu haben, etwa durch die gemeinsame Versorgung ganzer Wohnblocks über kleine Blockheizkraftwerke. Zusammen mit kleinen Sanierungsarbeiten lässt sich so für fast alle Lagen eine Lösung finden. Wo das nicht machbar ist, bliebe immer noch der Ausweg Fernwärme – wobei die Gaskraftwerke selbst auf Wasserstoff umgestellt würden.



Trotz all dieser guten Argumente traut sich Habeck an ein echtes Verbot nicht heran. Der nun bekannt gewordene Referentenentwurf aus seinem Haus sieht stattdessen vor, neue Heizungen müssten ihre Wärme ab 2024 zu mindestens 65 Prozent aus Erneuerbaren Energien gewinnen. Modernste Gasheizungen, die jegliche Wärmeverluste vermeiden oder mit einer besonders niedrigen Vorlauftemperatur arbeiten, bleiben zudem erlaubt. Das soll nach Offenheit für alle Technologien klingen. Doch diese Offenheit ist eine Illusion.