Proteste wegen hoher Energiepreise Europas Sanktionen gegen Russland destabilisieren Lateinamerika

Obwohl der wachsende Boykott von russischem Öl durch die EU sich zuerst einmal auf die EU-Mitgliedsstaaten selbst auswirkt, setzt er eine weitreichende Kettenreaktion an den internationalen Märkten in Gang. Keine andere Weltregion sei wohl in dem Fall stärker betroffen als Lateinamerika, heißt es in einer Analyse des Zentrums für globale Energiepolitik an der Columbia-Universität in New York.