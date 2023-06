Solarenergie Fünf Innovationen, die neue Flächen für Solarkraftwerke erobern

Eine ähnliche Idee verfolgt das deutsch-chinesische Unternehmen Opes Solutions für die Mobilität auf der Straße. Der Hersteller hat ein flexibles Solarmodul entwickelt, mit dem er die Dächer von Lastwagen bestücken will. Das Modul soll sich leicht in die Fahrzeuge integrieren lassen und den dauernden Vibrationen während der Fahrt standhalten. Elektro-Lkw könnten so künftig einen Teil ihres Strombedarfs an Bord erzeugen, so die Idee.