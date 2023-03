Streit um die Zeitumstellung Nützt die Sommerzeit dem Klimaschutz?

Wichtigster Treiber für die Einsparungen sei, so die Analyse, dass der Kühlbedarf der Gebäude deutlich sinke. Die Beschäftigten kämen während der wärmeren Jahreszeit eine Stunde früher in die vielfach klimatisierten Büros und verließen diese auch am Nachmittag früher wieder. Das erlaube es, die Klimasteuerung anzupassen und die Kühlung abzuschalten oder zumindest zu reduzieren.