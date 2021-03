Suezkanal-Krise „Wenn sich das Schiff in der Mitte verbiegt, wird es schwierig“

Glauben Sie, dass das Schiff ein Totalschaden ist?

Im Moment würde ich sagen, es ist reparierbar. Es gibt vielleicht ein paar Schäden am Bug und wahrscheinlich auch am Heck an den Schrauben und dem Ruder. Das lässt sich reparieren. Wenn sich das Schiff in der Mitte verbiegt, wird es schwierig. Solche Ozeanriesen sind darauf ausgelegt, sich etwas zu verwinden. Aber sie sind nicht dafür gemacht, in so einer Position eine längere Zeit zu liegen. Je länger das Schiff so liegt, desto mehr Schaden wird es nehmen. Und irgendwann wird es schwer, es noch zu reparieren.