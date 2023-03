Synthetische Kraftstoffe Können E-Fuels den Verbrennungsmotor retten?

Weltweit wird derzeit sehr viel an E-Fuels geforscht. „Die globalen Klimaschutzbemühungen, die nun allmählich auch konkret werden, etwa der Inflation Reduction Act von US-Präsident Joe Biden, haben einen regelrechten Boom der Forschung an synthetischen Kraftstoffen ausgelöst“, sagt E-Fuels-Experte Dittmeyer. Er ist überzeugt, dass die Produktion der E-Fuels noch wesentlich effizienter werden kann. Moderne Hochtemperatur-Elektrolyseure etwa, die am Beginn des Prozesses aus Wasser Wasserstoff gewinnen, „haben einen Wirkungsgrad von 84 Prozent statt von 50 bis 60 Prozent, wie die heute gängigen Elektrolyseure“, sagt Dittmeyer. Das bedeutet: von einer Kilowattstunde (kWh) kommen statt 0,5 immerhin schon mal 0,84 kWh im Zwischenprodukt Wasserstoff an. In seiner Versuchsanlage am KIT setzt Dittmeyer die Hochtemperatur-Elektrolyse des Dresdner Start-ups Sunfire ein.