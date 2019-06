Total-Europa-Chef: „Es ist nicht unsere Aufgabe, eine bestimmte Energie zu pushen“

Beide Treibstoffe sind nicht CO2-neutral. Was tun Sie, um Ihre Klimabilanz zu verbessern?

Wir verarbeiten immer mehr Bio-Fuels. Wir bauen unsere traditionellen Raffinerien in Südfrankreich dafür in Bio-Raffinerien um. Ein anderes Beispiel: Weil man einem Treibstoff nicht mehr als sieben Prozent Biosprit hinzugeben kann, ohne die Motoren zu schädigen, arbeiten wir an sogenannten HVO-Treibstoffen. Das sind aus Biomasse hergestellte Kohlenwasserstoffe, die Benzin und Diesel sehr ähneln und zu 100 Prozent in Motoren verwendet werden können.