Unterschätzte Gefahr Radon Bundesamt für Strahlenschutz warnt vor Homeoffice im Keller

Für einen schnellen Blick, ob jemand in einem Risikogebiet wohnt, hilft die Radonkarten des Bundesamts. Sie zeigen, dass im überwiegenden Teil Deutschlands ein Risiko vorhanden ist, vor allem an den Alpen und in den Mittelgebirgen und dabei insbesondere in Sachsen, Thüringen und Nordbayern. Ein solches Gebiet ist der bayerische Landkreis Wunsiedel, wo die Behörden davon ausgehen, dass in mehr als zehn Prozent der Gebäude ein erhöhter Radonwert vorliegt. Seit Kurzem sind Hausbesitzer hier sogar verpflichtet, ihre Gebäude auf Radonbelastungen zu überprüfen. Allein in Bayern gibt es solche erhöhten Werte zudem in der Stadt Bayreuth und den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Traunstein.