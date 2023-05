Wärmepumpen-Boom Immer mehr Wärmepumpen werden geklaut – und dann droht Ärger mit der Versicherung

Der größte Schock ereilt die meisten Betroffenen dabei erst Wochen nach dem eigentlichen Diebstahl. Einige Versicherungen nämlich lehnen eine Haftung ab, warnt die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. In einem konkreten Fall aus dem Kreis Steinburg nordwestlich von Hamburg hatten Diebe den außen am Haus montierten Wärmetauscher mitgehen lassen. Die Gebäudeversicherung jedoch sah sich nicht in der Pflicht, den Schaden zu ersetzen – und das offenbar zu Recht, wie die Verbraucherschützer nach einer Prüfung der Versicherungsbedingungen feststellten. Im konkreten Fall deckten sie nur Schäden an Dingen ab, die sich im Gebäude befinden, nicht aber am außerhalb montierten Wärmetauscher.

„Wärmepumpen sind ein Gebäudebestandteil, der in vielen klassischen Wohngebäudeversicherungen nicht vorgesehen sind“, sagt Philipp Opfermann, Rechtsexperte bei der Verbraucherzentrale NRW. „Auch die freistehende Montage außerhalb des Gebäudes, die einen Diebstahl der Technik deutlich leichter macht als etwa den eines Heizkessels im Keller, passt noch nicht so recht in die bisherige Versicherungslogik.“