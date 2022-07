Waldbrandsommer in Deutschland Waldbesitzer befürchten Rekordschäden von 20 bis 30 Millionen Euro

Deutschlands Waldbesitzer rechnen wegen der seit Wochen bundesweit lodernden Waldbrände mit Millionenschäden in bislang unerreichter Rekordhöhe. „Angesichts der bereits per Ende Juli zerstörten Waldflächen befürchten wir aufs Jahr gerechnet bundesweit Rekordschäden von 20 bis 30 Millionen Euro“, so Andreas Bitter, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW) auf Anfrage der WirtschaftsWoche.