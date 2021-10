Wirtschaft von oben #128 – Nordkorea Die Brücke, die Nordkorea den Aufschwung bringen soll

Ähnliches passierte, als Kim Jong-un ein Jahr später in Singapur US-Präsident Donald Trump traf. Medienberichten zufolge standen die Käufer Schlange, um an die Wohnungen zu kommen – etwa in der Hochhaussiedlung Singapore City, direkt neben des Brücke. Bis nach Nordkorea sind es demnächst von hier aus nur noch fünf Minuten.



Die Rubrik „Wirtschaft von oben“ entsteht in Kooperation mit dem Erdobservations-Startup LiveEO – einer Beteiligung der DvH Ventures. Die Handelsblatt Media Group ist Teil der DvH Medien, zu der auch DvH Ventures gehört.