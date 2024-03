Doch es gibt auch ökonomische Kritik an der Investition. Der Energie-Thinktank „Institute for Energy Economics and Financial Analysis“ (IEEFA) prognostizierte bereits 2016 überdurchschnittlich teuren Strom – und behielt recht: Vergangenes Jahr war der Strompreis aus Rampal doppelt so hoch wie angenommen. Das IEEFA beklagt außerdem die hohen Subventionen für die Anlage, die das Projekt unrentabel machten: mehr als drei Milliarden Dollar Subventionen und Steuervorteile.