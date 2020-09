Telekom-Riese Deutscher Architekt baut „Welle“ als Zentrale für ZTE in China

Das Gebäude könne „ungeheuer flexibel“ gestaltet werden: „Ein Raum, der Natur einbringt und typische Bürostrukturen auflöst“, sagte der Architekt, der Büros in Peking, Berlin, Hongkong, Bangkok, New York und London unterhält. Scheeren arbeitet gegenwärtig auch in Frankfurt am Main am Riverpark Tower, einer Umwandlung eines Büroturms in ein Wohnhaus. Zudem baut er zwei Wohntürme in Vancouver in Kanada und den Empire City genannten Wolkenkratzer in Hoh Chi Minh City in Vietnam.