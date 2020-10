Trotz Ölkrise: Saudi-Arabien steckt 1,8 Milliarden Euro mehr in sein Weltraumprogramm

Saudi-Arabien stockt sein Raumfahrtprogramm trotz Löchern im Staatshaushalt auf. Es solle bis 2030 um acht Milliarden Riyal (gut 1,8 Milliarden Euro) erhöht werden, kündigte Prinz Sultan, der Sohn des saudischen Monarchen König Salman, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters an. „In der Zeit, in der wir jetzt leben, wird der Weltraum zu einem grundlegenden Sektor der Weltwirtschaft, der jeden Aspekt unseres Lebens auf der Erde berührt“, sagte der 64-Jährige, der 1985 an Bord der US-Raumfähre Discovery flog und damit zum ersten Astronaut aus einem arabischen Land wurde. „Wir glauben, dass es im Raumfahrtsektor viele Möglichkeiten gibt. Und wir in Saudi-Arabien beabsichtigen, diese Möglichkeiten auf allen Ebenen zu nutzen.“