Türkische Lira: Türkische Zentralbank senkt Leitzins und will Wirtschaft stützen

Die türkische Zentralbank greift der unter der Coronavirus-Pandemie leidenden Wirtschaft mit einer Zinssenkung unter die Arme. Der Leitzins werde um 50 Basispunkte auf 8,25 Prozent herabgesetzt, teilte die Notenbank am Donnerstag mit. Experten hatten mit einem derartigen Schritt gerechnet. Es ist die neunte Zinssenkung in Folge. Im Juli 2019 hatte der Leitzins noch bei 24 Prozent gelegen. Am Finanzmarkt zog die Lira vorübergehend leicht an, konnte ihre Gewinne jedoch nicht halten.