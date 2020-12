Uber-Konkurrent: Mobilitäts-Start-up Bolt sammelt 150 Millionen Euro ein

Das estnische Mobilitäts-Start-up Bolt hat bei Investoren 150 Millionen Euro eingesammelt. Das frische Geld werde in die Expansion gesteckt sowie in Sicherheitsmaßnahmen wie einen SOS-Knopf für Fahrer, erklärte der 26-jährige Firmenchef Markus Villig gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Ziel sei es, in 200 Städten in 40 Ländern Europas und Afrikas präsent zu sein.