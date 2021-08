Unterhaltungskonzern Disney erholt sich von Coronakrise – Umsatz kräftig gestiegen

Der US-Unterhaltungsriese Walt Disney hat sich nach heftigen Geschäftseinbußen in der Coronakrise wieder berappelt. In den drei Monaten bis Anfang Juli wuchsen die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 45 Prozent auf 17,0 Milliarden Dollar (14,5 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Unterm Strich machte Disney einen Gewinn von 923 Millionen Dollar. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten deutlich. Vor einem Jahr hatten hohe Corona-Sonderkosten die Quartalsbilanz mit enormen 4,7 Milliarden Dollar ins Minus gebracht.