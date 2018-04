Alexis von Hoensbroech: Lufthansa-Tochter Austrian Airlines bekommt neuen Chef

Die AUA kam in den vergangenen Wochen immer wieder wegen eines Tarifkonflikts in die Schlagzeilen. Die Gewerkschaft hält das aktuelle Angebot der Fluglinie - ein Gehaltsplus von 2,1 Prozent und eine Einmalzahlung von 1,4 Prozent – für die knapp 4.000 Mitarbeiter an Bord für zu niedrig. Das Unternehmen bezeichnete die Proteste und die damit einhergehenden Ausfälle und Verspätungen im Flugverkehr als unverhältnismäßig.