5000 Mitarbeiter weltweit Eissmann Automotive stellt Insolvenzantrag

Ob das in Zukunft so bleibt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen: Am Mittwoch haben die Eissmann Automotive Deutschland GmbH sowie die wichtigsten deutschen Tochtergesellschaften beim Amtsgericht Tübingen Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen ist die Muttergesellschaft der Eissmann Group Automotive. Über sie erfolgt neben der Konzerngeschäftsführung auch die zentrale Konzernverwaltung, das Entwicklungs- und Projektgeschäft sowie der Anlagen- und Musterbau.