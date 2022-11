Autobauer Nachlassender Halbleitermangel schiebt Stellantis an

Der Gesamtbestand an Neufahrzeugen des mit 14 Marken weltweit viertgrößten Autobauers erhöhte sich seit Jahresanfang um 179.000 auf 275.000 Einheiten. Einschließlich Händlern standen 926.000 Fahrzeuge auf den Höfen. Als Grund nannte das Unternehmen Logistikprobleme hauptsächlich in der erweiterten Region Europa, zu der Stellantis 30 Länder zählt. Es gebe nicht ausreichend Lkw-Fahrer, um die Wagen abzutransportieren. Stellantis kann also nicht so viele Fahrzeuge liefern, wie bestellt sind.