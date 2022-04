BMW und Mercedes Die neuen Hoffnungsmodelle im Check

Die Inszenierung: Beide Autobauer stellen ihr neues Modell in einer rund zehnminütigen, digitalen Weltpremiere vor, beide in englischer Sprache. Beide Autobauer setzen dabei unter anderem auf Filmsequenzen und Vorstandspräsentation. Bei beiden unterlegt dramatische wie sanfte Musik die Darstellung. Während BMW am Ende des Videos vor allem auf die Influencerin Jenna Ezarik setzt, konzentriert sich Mercedes eher auf den Wechsel zwischen Källenius, Vertriebsvorständin Britta Seeger und dem sogenannten „Creator“. Der erzählt abgefahrene Stories von digitaler Kunst. Im Studio habe man Datenbilder und -skulpturen geschaffen, die futuristische Perspektiven aufzeigten. Inspiriert vom EQS SUV habe man Daten aus der Entwicklungsphase des Autos genommen und digitale Bilder mithilfe von künstlicher Intelligenz in Datenkunst verwandelt. Was das mit dem Auto zu tun hat, bleibt das Geheimnis von Mercedes. Ganz so abgefahren inszeniert BMW das Auto nicht. Ezarik interviewt vielmehr den Projektleiter für das Fondentertainment und entlockt ihm immerhin ein paar nützliche Details über den neuen BMW Theatre Screen, mit dem Passagiere auf den hinteren Sitzbänken zum Beispiel Videos streamen können. 1:0 für BMW.