Daimler-Großaktionär Geely : Li Shufu will nicht in den Aufsichtsrat

Nach dem überraschenden Einstieg des chinesischen Autokonzerns Geely bei Daimler werden aus der Politik Forderungen nach schärferen Meldepflichten bei Firmenkäufen laut. Sowohl der Wirtschafts- als auch der Finanzausschuss der Bundestages diskutierten nach Angaben von Teilnehmern am Mittwoch darüber, ob die geltenden Transparenzauflagen noch ausreichen. Das Bundeswirtschaftsministerium will nach einem Reuters vorliegenden Bericht prüfen, ob die Vorschriften geändert werden müssen. Geely-Chef Li Shufu erklärte der "Bild am Sonntag" unterdessen, ein Sitz im Daimler-Aufsichtsrat habe für ihn keine Priorität. "Ich habe nie nach einem Sitz im Aufsichtsrat gefragt", wurde er auf Bild.de zitiert. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hatte die Sorge geäußert, dass mit einem Geely-Vertreter im Aufsichtsrat ein Konkurrent von Daimler Einblick in die Strategie des Unternehmen bekommen könnte.