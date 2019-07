Die Evolution des B-Rollers Wo der E-Scooter seinen Ursprung hat

Die B-Scooter eigneten sich bestens, um in der Stadt kürzere Strecken zurückzulegen. Lady Norman, englische Sozialistin, erhielt dieses Autoped 1916 von ihrem Mann zum Geburtstag geschenkt. Sie nutzte den Roller regelmäßig, um damit in ihr Büro im Zentrum Londons zu gelangen. Das Modell von Lady Norman ist eines der ersten Beispiele für motorisierte Kickroller. Ein Kickroller besteht aus einem flachen Brett auf zwei Rädern mit einem langen Griff an der Vorderseite. Traditionell musste der Fahrer den Roller zu Fuß antreiben, was ziemlich schweißtreibend sein konnte.

Bild: Getty Images