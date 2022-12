E-Fuels Eine Milliarde Verbrenner, eine Hoffnung

Die Haru Oni-Investoren haben vorgelegt. Jetzt ist die EU am Zug: Sie muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit Investoren auch künftig in solche Anlagen investieren. Sie brauchen feste Zusagen, dass der Sprit über mehrere Jahrzehnte Verwendung findet – denn nur für zehn oder 15 Jahre lohnen sich die notwendigen Milliardeninvestitionen nicht. Doch die EU setzt vor allem auf Elektroautos und fürchtet, dass E-Fuels die Umstellung auf E-Autos torpedieren könnten. Sie folgt deshalb dem Grundsatz: E-Fuels nur dort einsetzen, wo ein Batterieantrieb kaum möglich ist, also bei Schiffen, Flugzeugen und Langstrecken-Lkw.