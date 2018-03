E.ON schließt sich mit Nissan zusammen

Der Energiekonzern E.ON will mit dem japanischen Autobauer Nissan in der Elektromobilität zusammenarbeiten. Die beiden Konzerne hätten auf dem Genfer Autosalon eine strategische Partnerschaft besiegelt, teilte E.ON am Dienstag mit. Ziel sei es, neben der Elektromobilität auch auf den Gebieten dezentrale Energieerzeugung und -speicherung Pilotprojekte auszuloten. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits in Dänemark zusammen.