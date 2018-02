Auch andere Lkw-Hersteller arbeiten an Elektro-Lastwagen, um schadstofffreie Alternativen zu Diesel-Fahrzeugen anzubieten. So will die VW-Tochter MAN ebenfalls ab 2021 größere Stückzahlen von E-Lastern auf den Markt bringen. Im November hatte der US-Elektroautobauer Tesla angekündigt, einen schweren E-Laster namens Semi ab 2019 anzubieten. Der Lkw ist im Unterschied zu den Modellen von Daimler und MAN für die Langstrecke von bis zu 800 Kilometern gedacht und mit 36 Tonnen auch schwerer als der eActros. Daum dagegen äußerte sich skeptisch über die Tauglichkeit des Stromantriebs für die Schwerlaster ab 40 Tonnen. "Vor übertriebenen Erwartungen möchte ich warnen", sagte Daum. "Einen 40-Tonner über mehrere hundert Kilometer zuverlässig batteriebetrieben zu bewegen, bei jedem Wetter, jeder Verkehrslage und jedem Terrain, ist aus heutiger Sicht eine große Herausforderung, wenn auch nicht unlösbar." Er sei deshalb "hochgespannt" auf Teslas Semi. Sollte den Amerikanern hier ein wettbewerbsfähiges Produkt gelingen, werde Daimler umgehend zwei Exemplare kaufen, um herauszufinden, was die Konkurrenz besser macht.