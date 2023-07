Ford F-150 Lightning

Der Cybertruck mag der King of Cool werden und der Rivian hat das Zeug zum SUV der Schickeria. Aber kein anderer elektrischer Pick-up hat so eine Breitenwirkung wie der Ford F-150 Lightning. Schließlich ist das die E-Version des seit über einem halben Jahrhundert meistverkauften Autos in den USA. Und die steht den Verbrenner-Varianten in nichts nach. Ja, der Preis wurde mittlerweile mehrfach angehoben und startet aktuell bei umgerechnet rund 55.000 Euro. Doch dafür gibt es je nach Version 452 oder 580 PS und immer ein maximales Drehmoment von 1050 Nm. Das ermöglicht ein Spitzentempo von rund 170 km/h und Sprintwerte, die im besten Fall deutlich unter fünf Sekunden liegen sollen. Die Energie dafür liefern Akkus mit 98 oder 130 kWh, denen die amerikanische Umweltbehörde eine Reichweite von umgerechnet 370 oder 515 Kilometer attestiert hat.

Zwar ist der F-150 ein durch und durch amerikanisches Auto und für europäische Straßen eine halbe Nummer zu groß. Aber weil der Gegenwind der Kritiker mit dem E-Antrieb merklich nachlässt, schickt Ford den Bestseller jetzt sogar über den Atlantik – fürs erste allerdings nur nach Norwegen.

Bild: Ford