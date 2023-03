Fallstricke Vorsicht beim E-Auto-Leasing – sonst wird es teurer als gedacht

Wer die Prämie sicher haben will, sollte daher ein schnell verfügbares E-Auto wählen. Bei vielen populäre Modellen liegen die Lieferzeiten allerdings weiterhin bei rund einem Jahr. In Einzelfällen mussten Kunden sogar 18 Monate und noch länger Geduld aufbringen. Die Liefersituation dürfte sich nach Experteneinschätzungen in den kommenden Wochen und Monaten zwar tendenziell entspannen, exakte Prognosen sind aber schwierig.



Lesen Sie auch: Reparatur-Abos und E-Auto-Kooperationen: Das planen Saturn und Media Markt