Fußball Sponsor VW stärkt Nationaltrainer Jogi Löw den Rücken

Er habe trotz der 0:6-Niederlage des Teams gegen Spanien das Sponsoring noch „nicht bereut“, sagte Diess im Interview mit der WirtschaftsWoche. „Ich finde, die Nationalmannschaft passt nach wie vor super zu uns“, so Diess: „Dass man auch mal ein schlechtes Spiel hat, muss man akzeptieren. Das Potenzial der Mannschaft ist da. Jogi Löw hat bewiesen, dass er in Krisensituationen das Team wieder aufbauen kann.“ Eine Niederlage wie gegen Spanien biete auch Chancen: „Es reißen sich dann alle wieder am Riemen, und so entsteht die Chance für einen neuen Start.“



