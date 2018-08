Gedämpfte Wachstumserwartungen VW-Finanzsparte rechnet mit Einbußen wegen WLTP

Im ersten Halbjahr steigerte die VW Financial Services den Betriebsgewinn dank eines höheren Vertragsvolumens und günstigen Refinanzierungsbedingungen um knapp sechs Prozent auf 1,23 Milliarden Euro. Die Zahl der Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- und Wartungsverträge kletterte um sieben Prozent auf 20,2 Millionen Stück. Damit sieht sich die Sparte auf Kurs. Bis 2025 will Volkswagen die Zahl der Verträge auf 30 Millionen steigern.

Die Zahl der Neuverträge steigerte die VW-Tochter in den ersten sechs Monaten um fast neun Prozent auf knapp 4,2 Millionen Stück. Dabei legten die Fahrzeugfinanzierungen um rund elf Prozent auf 1,26 Millionen zu. Das Leasinggeschäft kletterte um 10,4 Prozent auf 937.000 Verträge. Die Zahl der Versicherungen legte um 9,8 Prozent auf 1,15 Millionen zu. Am schwächsten wuchs das Geschäft mit Dienstleistungen wie Wartungs- und Inspektionsverträgen (plus 2,6 Prozent).