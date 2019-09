Frankfurter Automesse Den IAA-Besuch richtig planen

Masterplan



Die wichtigste Entscheidung für einen gelungenen IAA-Besuch steht mit der Klärung an: Was will ich sehen? Was will ich machen? Und wie viel Zeit habe ich? Wer nur über ein knappes zeitliches Budget verfügt, sollte sich im Vorfeld gut überlegen, welche Prioritäten es gibt. Das absolute Traumauto steht dann ganz oben in der Liste, danach kann man die Liste abarbeiten. Im Idealfall hat man genügend Zeit, auch einmal rechts und links von den großen Namen zu schauen. Neben den Neuheiten der Hersteller und Zulieferer gibt es auf den Präsentationsflächen oftmals die Gelegenheit, etwa in einem Fahrsimulator Platz zu nehmen oder mittels VR-Brillen die Realitätsgrenzen zu verschieben. Die meisten Aussteller investieren viel Geld in ein Entertainmentprogramm für ihre Besucher.