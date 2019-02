Jaguar-Land-Rover-CEO Speth „Das vollautonome Fahren braucht noch Zeit“

JLR meldete Verluste von mehr als 350 Millionen Euro in den letzten beiden Quartalen, insbesondere aufgrund der Anreize, die in den chinesischen Markt gepumpt werden mussten, bevor die Steuern am 1. Juli stiegen, und auch durch das aggressive Klima zwischen diesem Land und den Vereinigten Staaten. Glauben Sie, dass sich die Situation in China in nächster Zukunft zum Besseren entwickeln kann?

China ist definitiv ein sehr wichtiger Markt für uns. Ich habe vollstes Vertrauen in die langfristige Entwicklung. Seit einigen Monaten sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen jedoch schwierig. Die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts ist auf dem niedrigsten Niveau seit einer Dekade, auch der Shanghai Composite Index und der Manufacturing Purchasing Index, PMI, sind auf sehr niedrigem Niveau. Die anhaltenden Unsicherheiten in Bezug auf Importzölle und Handelsbeziehungen wirken sich negativ in der Volkswirtschaft aus und führen zu Kaufzurückhaltung. Wir haben im Rahmen unseres Transformationsprozesses „Charge and Accelerate“ frühzeitig Maßnahmen ergriffen, um in China das Angebot mit der Nachfrage in Einklang zu bringen, damit wir zukünftig wieder eine gesunde Entwicklung unseres Geschäfts erzielen.