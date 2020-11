Modelle, die nie gebaut werden So sah fast Porsches Zukunft aus

Die Designabteilungen der Autohersteller entwickeln weit mehr Autos und Konzepte, als die Öffentlichkeit je zu sehen bekommt. Vieles dient den Verantwortlichen dazu, frei zu experimentieren und in Gedankenreisen die Zukunft der Mobilität zu erkunden. So auch bei Porsche in Weissach, wo mehr als 120 Designer, Experten für Interieur, Exterieur, Farben und Materialien und Modellbauer arbeiten. Die Mitarbeiter dort genießen viele Freiheiten und probieren vieles aus.