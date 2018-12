Neuzulassungen WLTP-Effekt treibt vor allem VW ins Minus

Dorthin verbracht werden die Fahrzeuge von Autotransporter-Unternehmen, die sie nach erfolgter Zertifizierung auch wieder abholen und zum Händler beziehungsweise Kunden bringen müssen. Die Zahl der Pkw-Transporter ist jedoch begrenzt, da sie lediglich auf den normalen Transportbedarf abgestimmt ist, nicht auf den Sonderfall WLTP-Umstellung. Wenn Hersteller A nun für die Zwischenlagerung große Transportkapazitäten benötigt, fehlen diese am Ende bei Hersteller B. Der kann die eigentlich fertigen und zertifizierten Fahrzeuge dann nicht zeitnah an den Kunden ausliefern – und verliert für diesen Zeitraum Zulassungsvolumen, ohne dass er selbst Verzögerungen bei der WLTP-Einführung verschuldet hätte.



Die WLTP-Effekte trafen im November neben VW und Audi vor allem die Schwestermarken Porsche (minus 54,6 Prozent) und Seat (minus 18,5 Prozent). Großen Nachholbedarf gibt es offenbar auch bei Renault, wo für den November ein Rückgang von 28 Prozent in der Bilanz steht. Die Probleme bereits zu guten Teilen hinter sich gelassen haben hingegen BMW (plus 11,5 Prozent) und Mercedes (plus 6,0 Prozent), die ihren Aufwärtstrend aus dem Oktober fortführen. Unterm Strich bleibt der Gesamtmarkt aber deutlich hinter dem Vorjahresergebnis zurück: Im November wurden 272.200 Pkw neu zugelassen, knapp zehn Prozent weniger als im – allerdings auch ungewöhnlich starken – November 2017.