Doch noch wissen die Mitarbeiter in Eisenach nicht, welches Auto sie dann produzieren sollen. Heute haben sich die Tarifparteien wieder einmal zusammengesetzt. Das Management will in die deutschen Standorte investieren – aber nicht ohne finanzielle Zugeständnisse der Opelaner. Das wiederum lehnen die Vertreter der Arbeitnehmer ab.

Heute haben sie hart gerungen. Doch am Ende blieben die Fronten hart. Denn sollte es so kommen wie aktuell von PSA geplant, droht den deutschen Werken ein Kahlschlag. Würden die Pläne wie von PSA vorgesehen „umgesetzt, hätte dies einen weitreichenden Personalabbau in den deutschen Werken zur Folge“, heißt es einem am frühen Abend verschickten Brief an die Mitarbeiter, der der WirtschaftsWoche vorliegt. Die Pläne von PSA und dem Opel-Management seien „nach wie vor unzureichend“, heißt es weiter.