Pkw-Kartell: BMW will keine gütliche Einigung mit EU-Kommission

Die EU-Kommission strebt bei ihren Kartellermittlungen gegen Volkswagen, Daimler und BMW eine gütliche Einigung an, stößt damit aber bei BMW auf erheblichen Widerstand. „BMW hat kein Interesse an einem Settlement“, heißt es aus Unternehmenskreisen, wie die WirtschaftsWoche in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet. Die Münchner halten die Vorwürfe aus Brüssel für unzutreffend. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager wirft den drei deutschen Automobilherstellern vor, von 2006 bis 2014 Absprachen getroffen zu haben, um die Entwicklung und Einführung von neuen Abgastechnologien für Diesel-Pkws und Benziner zu verzögern. Wegen Behinderung des Innovationswettbewerbs drohen den deutschen Herstellern Geldbußen in Milliardenhöhe.