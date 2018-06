Porsche, Audi und Co Deutschlands meistgeklaute Automarken

Im jüngsten Bundeslagebild zur Kfz-Kriminalität hat das Bundeskriminalamt (BKA) einen leichten Rückgang bei gestohlenen Wagen verzeichnet. Die Hälfte der Diebstähle fand 2017 in Berlin und in Nordrhein-Westfalen statt. Im Vergleich zu 2016 sind die Zahlen gestohlener Autos allerdings in beiden Bereichen zurückgegangen: in Berlin um 4,8 Prozent auf 4620 und in NRW um 2,4 Prozent auf 4249 Diebstähle.

2017 haben es die Täter vor allem auf Sportwagen und SUVs abgesehen. Etwa 62 Prozent der Autodiebstähle entfielen auf Fahrzeuge deutscher Hersteller. Das höchste Diebstahlrisiko besitzt allerdings ein Hersteller aus dem Ausland. Die Angaben beziehen sich auf die Zahl der gestohlenen Fahrzeuge je 100.000 zugelassenen Wagen des jeweiligen Herstellers.

Bild: dpa