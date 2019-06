Pro & Contra Was bringt die Autogipfel-Show?

Alle diese Vorhaben haben eins gemeinsam: Sie produzieren Misstrauen und Politikverdruss, wenn sie nicht erreicht werden. Der politische Kollateralschaden ist hoch. Es ist gleichgültig, ob das Problem darin besteht, dass ehrgeizigen Zielen keine hinreichend ehrgeizige Politik folgt – wie im Fall des Klimaschutzes – oder ob eine Regierung - wie bei der Gleichstellungspolitik – einfach falsch kalkuliert. Bei der Formulierung des Gesetzes für Frauen in Führungsjobs hatten die Verantwortlichen nicht für möglich gehalten, dass Konzerne einfach ungerührt „Zielgröße Null“ für angestrebten Anteil weiblicher Vorstände melden würden. In jedem Fall gilt: Werden Versprechen immer wieder gebrochen, leiden darunter nicht nur die Karrieren von Einzelnen - es leidet, so hochtrabend es klingen mag, am Ende auch die Demokratie.