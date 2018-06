Der Streit zwischen Geschäftsführung und Gewerkschaft entzündete sich nach der Entscheidung seitens Neue-Halberg-Eigentümer Prevent, den Standort in Leipzig zu schließen und jenen in Saarbrücken zu erhalten. An beiden Standorten gab es bereits Warnstreiks. An diesem Mittwoch hatten sich die Geschäftsleitung der Neue Halberg Guss und die Tarifkommission der IG Metall daher zu Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag getroffen.