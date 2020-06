Sanierungsexperte zieht in Vorstand ein Autozulieferer Benteler bekommt einen Chief Restructuring Officer

Bei Benteler dürfte nun ähnliche Aufgaben auf Haselhorst zukommen, wenn auch in größerem Maßstab. Der in Familienbesitz befindliche Konzern mit fast 27.000 Mitarbeitern - davon rund ein Drittel in Deutschland - und einem Umsatz von 7,7 Milliarden Euro stellt neben Fahrwerks-Komponenten und Abgas-Systemen auch Stahlrohre her und ist schwer vom Einbruch der Autoproduktion infolge der Corona-Krise getroffen. Schon zuvor hatte das Unternehmen ein Umbauprogramm gestartet. So hatte sich die Gruppe mit der Expansion in die USA verhoben und landete 2018 gerade noch in der Gewinnzone.