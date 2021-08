Scheinwerfer-Spezialist Hella wird an Faurecia verkauft

Die Familie bekommt 3,4 Milliarden Euro in bar und weitere knapp 600 Millionen Euro in Form von Faurecia-Aktien, die dabei mit dem Dreimonats-Durchschnittskurs von 42,06 Euro bewertet werden. Am Freitag schlossen die Papiere in Paris mit 38,43 Euro. Die Finanzierung der Übernahme sei gesichert, hieß es in der Mitteilung. Die Hella-Offerte liegt 33 Prozent über dem Kurs von Ende April, als das „Manager Magazin“ zum ersten Mal über die Verkaufspläne berichtet hatte. Am Freitag lagen Hella-Aktien im Nebenwerteindex MDax mit 63,18 Euro aber deutlich über dem Übernahmeangebot.