Teslas Schummel-Video „Die Drohkulisse für Tesla ist extrem“

Volkswagen hat es vor einigen Jahren nicht geschafft, seine Dieselmotoren so sauber zu machen, wie das Gesetz es vorschreibt und hat deshalb bei Abgastests betrogen. Dieselgate hat VW über 30 Milliarden Euro gekostet. Droht Tesla ein ähnlicher Skandal?

Bei Volkswagen gab es das Problem mit den Abgaswerten. Bei Tesla sind die Probleme viel zahlreicher. Es gibt schon Gerichtsurteile, die zeigen, dass der Autopilot wirklich nicht so funktioniert, wie es Tesla verspricht. Es gibt in diesem Zusammenhang Klagen und behördliche Ermittlungen wegen Todesfällen. Es gibt Probleme mit Batterien, die im Winter nur noch die halbe Leistung haben. Es gab Vorfälle, bei denen Tesla per Update die Leistung von Batterien drastisch senkte. Das ist ein Eingriff in das Eigentum des Tesla-Besitzers. Außerdem gibt es weitere Qualitätsprobleme bei Tesla, zum Beispiel Scheinwerfer, die ausfallen oder Lackprobleme. Die Fahrzeuge sind auf sehr vielfältige Weise mangelhaft. Das zeigt, dass das Unternehmen Versprechungen macht, die es nicht halten kann. Daraus ergibt sich eine sehr bedrohliche Situation für Tesla, die man auch Digitalgate-Moment nennen könnte.



Es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass Tesla das autonome Fahren nicht hinbekommt, weil das Unternehmen auf die falsche Hardware setzte. Für volle Autonom-Funktion fehlen Radar- und Lasersensoren. Was, wenn das Unternehmen schon lange weiß, dass es zumindest für die bereits verkauften Fahrzeuge die versprochenen Autonom-Funktionen niemals anbieten kann?

Dann geht es nicht mehr allein um Gewährleistung, dann sind wir schon im Bereich des Betrugs. Das wiederum könnte den Kreis derer, die Ansprüche gegen das Unternehmen haben, deutlich erweitern, weil es nicht so schnell zur Verjährung kommt. Bei reinen Gewährleistungsansprüchen ist die schnelle Verjährung häufig ein Problem.